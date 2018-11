Embarcação de pesca afunda e derrama combustível na Baía de Cascais

Ontem às 22:34 Facebook

A Polícia Marítima e operacionais da Estação Salva-Vidas de Cascais travaram esta segunda-feira de manhã 100 litros de gasóleo, provenientes dos tanques de uma embarcação de pesca com seis metros de comprimentos que afundou na Baía de Cascais.

Segundo o jornal digital Cascais24, que cita Pereira da Terra, comandante da Capitania do Porto de Cascais, a embarcação está posicionada a cerca de 3,5 metros de profundidade e, sem tripulantes a bordo, deverá ter afundado durante a madrugada.

A libertação do combustível existente nos tanques da embarcação, cerca de 100 litros de gasóleo, concentrou-se numa área com aproximadamente 150 metros quadrados, tendo as autoridades marítimas, em tempo recorde, assegurado uma resposta eficaz.

Três agentes da Polícia Marítima, e quatro operacionais da Estação Salva-vidas de Cascais, com duas embarcações semirrígidas, colocaram barreiras de contenção, de modo a confinar o foco de poluição junto à amarração da embarcação de pesca, e utilizado material absorvente de hidrocarbonetos para realizar a sua recolha.

O dono da embarcação, cuja causa de afundamento é desconhecida, foi, entretanto, notificado.

Esta terça-feira, de manhã, diz ainda o Cascais24, operacionais do Grupo de Mergulho Forense da Polícia Marítima deverão mergulhar até à embarcação para tentar apurar o que aconteceu.

Também mergulhadores profissionais contratados pelo dono do barco irão fazer uma primeira abordagem com vista a encontrar a melhor solução para proceder à sua remoção.