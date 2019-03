Fundação do Papa Francisco abre sede em Cascais

Emília Monteiro Hoje às 20:41 Facebook

Cascais vai ser uma das sedes da Fundação Sholas Ocurrientes, uma organização de direito pontifício criada em Buenos Aires, em 2011, pelo então Arcebispo Jorge Bergoglio, hoje Papa Francisco.

É uma rede internacional que une estudantes de todo o mundo e que se baseia num programa educativo alicerçado em três fortes pilares: arte, desporto e tecnologia. Criada pelo Papa, a Scholas Ocurrientes, (algo como "escolas vizinhas") está presente em 187 países através de uma rede que integra mais de 400 mil escolas e redes de ensino. Tem sedes na Cidade do Vaticano, Argentina, Espanha, Paraguai e Colômbia. E agora em Portugal. Francisco transformou a organização numa Fundação Pontifícia, passando a receber apoio direto da Santa Sé.

Quinta-feira, dia 21, o Papa receberá uma delegação de Cascais para assinar o protocolo para a "instalação" da escola e vai receber a chave da cidade. A sede da fundação será na antiga Escola Conde Ferreira, no centro histórico da cidade. 180 jovens do concelho estarão presentes na escola para, através de vídeoconferência, conversarem com o Papa Francisco durante cerca de cinco minutos.

Carlos Carreiras, o presidente da câmara de Cascais, não esconde o orgulho pela escolha da cidade para a instalação de uma Fundação Pontifícia. O autarca, que, por motivos de saúde não vai estar no Vaticano, conhece a ação das Scholas Occurrentes que envolve milhares de jovens em todo o mundo, de todas as religiões.

"Quinta-feira nunca seria um dia como os outros porque teremos uma mensagem do Santo Padre em direto para os cascalenses por ocasião da abertura da sede das Scholas Occurrentes. Mas agora, quinta-feira passa a ser um dia para a história da nossa comunidade", assinala Carlos Carreiras (PSD), num comunicado enviado à agência Lusa.

O objetivo do projeto é promover a integração social e a cultura da inclusão nas escolas, particularmente focada nas comunidades de menores recursos mediante o compromisso de todos. Trabalha com escolas públicas e privadas, religiosas e laicas, com o objetivo único de promover a educação entre os jovens e um compromisso pelo bem comum. No verão do ano passado, cerca de 300 jovens participaram em Cascais nas Jornadas da Cidadania organizadas pela Função.