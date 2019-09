Garret McNamara dá mil euros de recompensa por disco rígido perdido

JN Ontem às 23:31 Facebook

Twitter

Partilhar

O surfista norte-americano Garret MacNamara, 52 anos, anunciou uma recompensa de mil euros para quem encontrar um disco rígido externo perdido em Cascais que contém imagens importantes de uma viagem a Bali, na Indonésia.

Segundo o jornal digital Cascais24, McNamara está em Cascais para participar como convidado de "excelência" no Surf Out Portugal, que decorre este fim de semana na Fiartil (Feira Internacional de Artesanato do Estoril).

Inicialmente foi indicado que a mochila teria sido furtada do interior do carro do surfista, mas uma nova versão indica que terá sido perdida.

Ainda de acordo com o Cascais24, as autoridades policiais ainda não dispõem de qualquer participação formalizada por McNamara por furto e/ou perda.

Garret MacNamara recorreu, entretanto, ao Instagram, oferecendo uma recompensa, sobretudo pela devolução do disco rígido externo, marca Lacie, com borracha protetora laranja, modelo Rugged.

O mundialmente conhecido surfista afirma que "só quer recuperar este elemento", uma vez que tem vídeos e fotografias "insubstituíveis" de uma viagem recente à Indonésia, onde esteve a surfar com a sua equipa.