Idosa desaparecida e encontrada morta só ao fim de 3 meses foi identificada

Uma mulher, de 74 anos, dada como desaparecida desde maio último da sua habitação, no Bairro do Fim do Mundo, na Galiza, em São João do Estoril, foi encontrada morta, menos de um mês depois na Zambujeira do Mar, Odemira, mas só agora foi identificada.

O corpo de Maria Alice de Jesus foi encontrado no dia 12 de junho em avançado estado de decomposição, numa rocha na praia de Nossa Senhora, na Zambujeira do Mar, freguesia de São Teotónio, no concelho de Odemira, segundo o jornal digital Cascais24, que cita o jornal "Lidador de Noticias", que avançou esta segunda-feira com a noticia.

A idosa tinha desaparecido, em circunstâncias misteriosas, sem deixar rasto. Em casa tinha deixado as chaves, a carteira e o telemóvel. Vizinhos e amigos estranharam, então, a sua ausência e participaram o desaparecimento às autoridades.

De acordo com os vizinhos e amigos, citados pelo Cascais24, Maria Alice de Jesus era considerada uma pessoa "muito reservada", que convivia "muito pouco com os amigos".

A autópsia realizada entretanto no Gabinete Médico Legal de Beja não revelou sinais de violência, tendo depois sido enviadas amostras para serem efetuados testes de ADN, que revelaram agora a identidade da idosa.

Os familiares foram posteriormente chamados para fazer os testes de reconhecimento.



A idosa terá caído ao mar e o corpo foi arrastado pelas águas do Oceano Atlântico até à costa alentejana, tendo o corpo ficado encalhado numa escarpa, devido à maré cheia, onde depois viria a ser encontrado por um popular.