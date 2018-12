Incêndio em habitação causa um morto e sete feridos em Cascais

Hoje às 10:24 Facebook

Twitter

Partilhar

Um incêndio numa habitação, em Cascais, causou a morte a uma pessoa. Sete pessoas sofreram intoxicações por inalação de fumo.

O incêndio ocorreu no primeiro andar de um prédio de três andares na rua da Fidelidade, em São Domingos de Rana, em Cascais.

"Há registo de uma vítima mortal e sete pessoas intoxicadas" por inalação de fumo, disse ao ao JN fonte do Comando Distrital de Operações e Socorro, de Lisboa.

As causas do incêndio, cujo alerta foi dado às 9.12 horas, estão ainda por apurar.

Devido há resolução aprovada pelos bombeiros no fim de semana de não comunicar as situações operacionais aos Comandos Distritais, não há, ainda, indicações concretas sobre as corporações no local e os meios alocados ao sinistro.