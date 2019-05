Menina de 11 anos morre numa colisão em Cascais

Hoje às 20:54 Facebook

Uma menina, de 11 anos, morreu e um outro menino, de 13, sofreu ferimentos graves, numa colisão entre dois veículos, registada ao início da madrugada deste domingo, em Manique, na freguesia de Alcabideche, Cascais. Seis pessoas sofreram ferimentos ligeiros.

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa, o alerta foi dado às 00.22 horas para a Estrada Municipal 589.

As equipas do INEM no local ainda tentaram salvar a menina, mas já não foi possível fazer nada. A GNR tomou conta da ocorrência.

Segundo o jornal digital "Cascais24", a menina que morreu viajava na bagageira de um carro, que levava oito pessoas e era conduzido pela mãe da vítima. A condutora estaria alcoolizada, escreve o mesmo jornal. No outro carro, estariam seis pessoas e o condutor não teria habilitação legal para conduzir, refere ainda aquela publicação. O JN tentou, sem sucesso, confirmar estas informações junto da GNR e dos Bombeiros de Alcabideche.