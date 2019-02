Nível de amianto elevado encerra sete salas da Escola Secundária de Cascais

Ontem às 23:17 Facebook

Inspetores da Autoridade para as Condições do Trabalho ordenaram o encerramento de sete salas, cinco das quais de aula, na Secundária de Cascais, por terem sido registados elevados níveis de amianto naquela que é uma escola "provisória" há 44 anos.

O vereador com o pelouro da educação na Câmara de Cascais, Frederico Pinho de Almeida acusa o Ministério da Educação de não deixar o município investir nas escolas do concelho, sobretudo na Secundária de Cascais, atualmente também sede de Agrupamento e conta com 642 alunos, distribuídos por 26 turmas.

"Temo-nos disponibilizado para ajudar a resolver os problemas da Escola Secundária de Cascais, mas a competência das infraestruturas ainda é do Ministério da Educação, embora ainda em 2017 tenhamos substituído a cobertura em amianto do pavilhão desportivo", afirmou, esta quinta-feira, o vereador, em declarações ao jornal digital Cascais24.

"A Câmara quer investir, mas a tutela não deixa", disse Frederico Pinho de Almeida. Dos 40 milhões de euros que a Câmara de Cascais planeia investir nas escolas no concelho, 11 milhões destinam-se, exclusivamente, à construção da nova Escola Secundária de Cascais que, assegura o autarca, "fica a ocupar o mesmo espaço", na avenida Pedro Álvares Cabral, no Bairro do Rosário.

Porém, a "relutância" do Ministério da Educação no investimento camarário poderá ter novidades no próximo dia 21, segundo uma promessa do diretor regional de Educação de Lisboa e Vale do Tejo, Francisco Neves, o qual prevê, ainda, para breve, a substituição do chão e da cobertura das sete salas agora encerradas.

Entretanto, na próxima semana uma equipa do Instituto Ricardo Jorge deverá efetuar uma inspeção à qualidade do ar, quer interno, quer externo na Escola Secundária de Cascais, adianta, ainda, o Cascais24.

A degradação do estabelecimento de ensino e das coberturas de amianto têm vindo a ser denunciadas por pais, alunos e docentes da Secundária de Cascais. Também a Federação das Associações de Pais pediu em janeiro uma intervenção urgente, mas a diretora-geral de Saúde, Graça Freitas, assegurou, então, que "o risco era mínimo".

Já a líder do CDS/PP, Assunção Cristas, durante a visita que realizou a 21 de janeiro à Secundária de Cascais, alertara para o estado de degradação do estabelecimento de ensino e condenara o "bloqueio" que o Ministério da Educação está a fazer ao planeado investimento municipal de 40 milhões de euros.