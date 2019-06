Os melhores vinhos e marisco no Adegga Festival em Carcavelos

Hoje às 15:17 Facebook

Centenas dos melhores vinhos portugueses, um barbecue de marisco e um fim de semana de verão. Estas são os ingredientes que abrem o apetite para o Adegga Festival 2019, que se realiza este sábado e domingo, a partir das 15 horas, no novo Campus da Universidade Nova SBE, em Carcavelos, no concelho de Cascais.

O festival vai ter 500 dos melhores vinhos de Portugal, de 50 produtores selecionados, que podem acompanhar o barbeque de marisco. O fim de semana é dedicado à festa entre amigos, numa localização próxima à praia, e é preperado pelo Chef Joe Best, com uma seleção de mariscos na grelha.

O evento vai decorrer entre as 15 e as 22 horas de sábado e entre as 15 e as 20 horas no domingo. A organização destaca 120 vinhos com mais de 90 pontos e propostas diferenciadas como os 50 Best Summer Wines by André Ribeirinho, co-fundador do Adegga e defensor da qualidade dos vinhos brancos portugueses a nível mundial.

O festival conta ainda com o Adegga Bio, uma seleção de vinhos biológicos, biodinâmicos, sustentáveis e naturais, o Adegga Ânfora, um exclusivo para vinhos com estágio ou fermentação em ânforas de barro ou talhas, e o Adegga Rising Stars, para quem quer conhecer novos projetos e enólogos em ascensão.

O primeiro evento dedicado aos vinhos portugueses ideais para beber no Verão apresenta ainda uma seleção dos 10 vinhos de topo, que podem ser provados no Lobster Bar, onde o Chef Joe Best vai grelhar lagosta da costa portuguesa.

Além da localização privilegiada, a 20 minutos do centro de Lisboa e com estacionamento amplo, o Adegga Festival disponibiliza um "shuttle" entre Lisboa e Carcavelos, a cada meia hora, durante todo o evento. Há ainda um túnel de acesso direto do local do evento à praia.

Os bilhetes Prova, por 25 euros, dão acesso aos 500 vinhos disponíveis enquanto o bilhete Loja, por 40 euros, permite converter o valor de acesso em compras na loja Adegga. O bilhete Duplo, a 60 euros, é ideal para uma dupla que queira provar, desfrutar e comprar vinhos no evento.