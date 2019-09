Polícia Marítima resgata casal de veleiro à deriva em Cascais

Hoje às 23:36 Facebook

Um casal belga, na casa dos 50 anos, foi resgatado de um veleiro fundeado frente ao hotel Miragem, em Cascais, numa operação "relâmpago" da Polícia Marítima de Cascais e da Estação Salva Vidas, que conseguiram impedir que a embarcação, à deriva, chocasse contra as rochas.

O veleiro era um dos que estavam fundeados numa área marítima que receberam ordens da Autoridade Marítima para deslocar-se, na sexta-feira à noite, devido à prova de "Ironman", que decorreu este domingo, noticia o jornal digital Cascais24.

A embarcação belga deslocou-se mais para Oeste e, porventura por danos no sistema de correntes, começou a rumar, à deriva, para as rochas.

O alerta foi dado pelas 23.30 horas de sexta-feira, tendo a Polícia Marítima de Cascais, em conjunto com a Estação Salva Vidas, desencadeado uma operação que culminou na condução do veleiro em risco para a Marina de Cascais.

"Tratou-se de uma operação, levada a cabo com sucesso, que terminou pouco depois da uma hora da manhã, já de sábado, com veleiro e tripulantes, a salvo, na Marina de Cascais", disse Rui Pereira da Terra, capitão do Porto e comandante local da Polícia Marítima de Cascais, que coordenou as operações de resgate.

Nas operações de resgate estiveram mobilizados uma embarcação semirígida da Polícia Marítima de Cascais e, ainda, uma moto de água de Salvamento da Estação de Salva Vidas.