Primos levados pelo mar em Carcavelos salvos por surfistas

Duas crianças e uma jovem foram arrastadas por uma onda, este domingo, na praia de Carcavelos, em Cascais, tendo sido resgatadas por surfistas.

Dois irmãos de 9 e 10 anos foram arrastados por um agueiro quando estavam a brincar na praia, dentro da água. Uma prima de 16 anos, ao lado da mãe das crianças, lançou-se ao mar para tentar salvá-los. O mais velho conseguiu chegar a terra, mas o irmão e a prima foram levados.

Os primos acabariam por ser resgatados por dois surfistas, que os conseguiram trazer com vida.

"As crianças estavam a brincar dentro de água num mar de inverno. Não deveriam estar ali", alertou Rui Pereira da Terra, comandante da Polícia Marítima de Cascais.

O alerta foi dado às autoridades pelas 16 horas. No local, estiveram a Estação Salva Vidas de Cascais, a Polícia Marítima e os Bombeiros de Carcavelos, com duas ambulâncias e cinco operacionais, que transportaram as crianças ao Hospital de Cascais. A mãe também foi levada ao Hospital, por apresentar sinais de grande ansiedade.