Encontrado corpo de surfista desaparecido em Carcavelos

Um surfista, de 43 anos, desaparecido nas águas de Carcavelos desde quinta-feira, ao final da tarde, foi encontrado morto esta sexta-feira.

O cadáver foi avistado pelas 13.10 horas desta sexta-feira pelo helicóptero da Força Aérea e resgatado pela lancha da Estação Salva Vidas de Cascais, a milha e meia do farol de Santa Marta. O veículo do homem foi encontrado trancado no estacionamento.

Segundo o jornal online "Cascais24", o corpo encontra-se na Marina de Cascais, a aguardar os trâmites legais para ser removido para o Instituto de Medicina Legal.

O alerta para a ausência do surfista foi dado pela própria mulher, depois de ele não ter telefonado, como combinara anteriormente, pelas 21.30 horas de quinta-feira.