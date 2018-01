Hoje às 18:40 Facebook

Um surto de parvovirose detetado há dois dias no canil de Cascais está a suspender a recolha de animais no concelho.

O surto foi detetado no Centro de Proteção de Animais da Associação São Francisco de Assis, no Zambujeiro. De acordo com o site Cascais24, e apesar de instados a fazê-lo, quer o município, quer a própria associação, ainda não prestaram quaisquer esclarecimentos sobre o caso.