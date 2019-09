Terceiro fogo em 15 dias no Pisão consome mato e pinhal

Hoje às 16:17 Facebook

Um incêndio, que deflagrou esta quinta-feira, à tarde, consumiu cerca de 2000m2 de mato e pinhal na área do Pisão, em Alcabideche, Cascais.

Este foi o terceiro fogo que lavrou na área nos últimos 15 dias, noticia o jornal digital Cascais24. O incêndio desta quinta-feira lavrou a Norte do Centro Social do Pisão, que não chegou a estar em risco, segundo disse ao mesmo jornal Miguel Jerónimo, adjunto de Comando dos Bombeiros de Alcabideche.

"Foi rapidamente debelado", acrescentou a mesma fonte.

Nas operações de combate às chamas estiveram empenhados 49 operacionais, apoiados por 15 veículos, dos Corpos de Bombeiros de Alcabideche, Cascais, Estoril, S. Pedro de Sintra e Colares.

As equipas de bombeiros no terreno contaram, ainda, com o apoio de um meio aéreo.