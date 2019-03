Três feridos em desavença entre vizinhos por causa de um vaso com flores

Hoje às 16:44 Facebook

Três feridos é o balanço de uma cena de pugilato que, este domingo à tarde, envolveu vizinhos de um bairro social de Manique de Baixo, Cascais, por causa de um vaso com flores.

Segundo o jornal digital Cascais24, o incidente registou-se pouco antes das 14.30 horas no edifício do Bairro social dos Bem Lembrados, que os intervenientes habitam.

As alegadas constantes mexidas de sítio de um vaso com flores culminaram nas agressões, que conduziram à urgência do Hospital de Cascais uma mulher, 53 anos, outra, de 70 e um homem, de 53 anos.

Os feridos, que apresentavam alguns hematomas e algumas escoriações, foram socorridos e transportados por duas ambulâncias dos Bombeiros de Alcabideche.

No local, a tomar conta da ocorrência, estiveram também duas patrulhas móveis da GNR de Alcabideche.