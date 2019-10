Jovem colhido por comboio em Cascais sofreu amputação de uma perna

R.P. Hoje às 20:48 Facebook

Um jovem, de 22 anos, sofreu a amputação de uma perna, este sábado à tarde, na estação da CP de São João do Estoril, ao ser colhido por uma composição.

De acordo com uma fonte dos Bombeiros Voluntários de São João do Estoril, o acidente ocorreu cerca das 19.15 horas, em plena gare. Desconhecem-se os contornos do acidente, sabendo-se que o jovem foi colhido por um comboio que chegava à estação.

A vítima manteve-se sempre consciente e foi estabilizada pelos bombeiros, que fizeram deslocar para o local uma equipa de três elementos.

O jovem foi transportado para o Hospital de São Francisco Xavier numa ambulância do INEM.

Na estação esteve, igualmente, uma ambulância dos Bombeiros da Parede devido à indisposição de uma pessoa que assistiu ao acidente.