Jovem ucraniana morre afogada em casa no Estoril

Uma jovem ucraniana, com 26 anos, morreu afogada, ao final da tarde de sexta-feira, na piscina de casa, no Estoril, onde decorria um convívio com oito jovens portugueses e estrangeiros, com idades entre os 20 e os 30 anos.

Os jovens "depararam-se com a rapariga a boiar na piscina", que estava sozinha, uma vez que, na altura em que aconteceu o acidente, estavam todos dentro de casa. "Foi um almoço seguido de convívio de amigos", avançou a PSP de Lisboa ao JN. O caso foi entregue à Polícia Judiciária.

O alerta foi dado pelas 18.20 horas de sexta-feira, no número 328 da Avenida da República, no Estoril. Quando os Bombeiros do Estoril chegaram ao local, a vítima estava em paragem cardiorrespiratória, avançou o comandante, Paulo Rocha, ao JN. "É uma zona nobre, com muitas piscinas e por vezes acontecem estas situações", explicou ainda.

Foram feitas várias manobras de reanimação pelos bombeiros e pela equipa médica da VMER do Hospital de Cascais e ainda a caminho do Hospital de São José, em Lisboa, mas a mulher acabou por falecer nesta unidade hospitalar.