Uma lancha da Guarda Nacional Republicana (GNR) está encalhada na praia de Carcavelos, em Cascais, desde o início da tarde desta quarta-feira. A embarcação está presa numa zona de rochas e ainda não se sabe quando será retirada.

Um perito da Autoridade Marítima Nacional está a fazer uma inspeção para "verificar se há danos no fundo do barco, garantir que não há entradas de água e ajudar na tomada de decisão sobre a melhor forma de retirada da lancha", explicou o comandante da capitania de Cascais Paulo Agostinho ao JN.

A "Bojador", a maior lancha alguma vez comprada pela GNR, com 35 metros de comprimento, provavelmente só deverá ser rebocada na quinta-feira. "Já não vai ser nas próximas horas com toda a certeza e os trabalhos de noite são complicados. Vamos aguardar pelo que o perito diz", avançou Paulo Agostinho, que foi alertado para o incidente pelos nadadores-salvadores de Carcavelos.

Segundo comunicado enviado pela GNR, "a Lancha de Patrulhamento Costeiro - Bojador, na sequência de uma ação de patrulha, pelas 14h30, encalhou na zona da praia de Carcavelos". De acordo com esta força policial "nesta fase é prematuro avançar com as causas da ocorrência" e será instaurado um inquérito para "apuramento das causas e circunstâncias da situação em apreço".

A GNR informa ainda que "em estreita articulação com as entidades competentes, está a diligenciar para a realização de manobras para garantir a retirada em segurança da embarcação daquele local, aguardando-se a hora da praia-mar".

A tripulação continua a bordo e no local está a Polícia Marítima de Cascais e os Bombeiros de Parede.

A embarcação, adquirida este ano, tem estado em período de testes e de formação à tripulação.