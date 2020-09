Levantada interdição de ida a banhos na praia de São Pedro do Estoril

JN/Agências Hoje às 15:22 Facebook

Twitter

Partilhar

A ida a banhos na praia de São Pedro do Estoril, no concelho de Cascais, distrito de Lisboa, voltou esta sexta-feira a ser permitida, após a interdição na quarta-feira, por a água se encontrar "imprópria", avançou a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

"Após ter sido efetuada nova colheita de água, o resultado da análise comprovou que os valores microbiológicos se encontravam normalizados, tendo por isso sido levantada a interdição a banhos nesta praia", informou a AMN, indicando que a decisão foi tomada hoje pela capitania do Porto de Cascais, em articulação com a Agência Portuguesa do Ambiente (APA).

Na quarta-feira, a praia de São Pedro do Estoril foi interditada a banhos por registar "valores microbiológicos acima dos parâmetros de referência", após uma análise da qualidade da água realizada pela APA, que concluiu que a água se encontrava "imprópria para banhos".

O capitão do Porto de Cascais mandou então hastear a bandeira vermelha.

Em comunicado, a Autoridade Marítima indicou, na quarta-feira, que a APA iria manter a monitorização da qualidade da água nesta praia e que seria efetuada nova reavaliação.

A ação de interditar a ida a banhos na praia de São Pedro do Estoril foi articulada entre a capitania do porto e o comando-local da Polícia Marítima de Cascais, a autoridade de saúde, a APA e a Câmara Municipal de Cascais.