"Linha do século passado" em Cascais vai ter nova eletrificação e troços

Ferrovia de Cascais será modernizada. Obras vão permitir diminuição de tempos de espera causados por acidentes ou avarias de comboios.

Em 2026, viajar na Linha de Cascais vai ser mais confortável, mais rápido e com acesso a mais informação. A ferrovia vai ser modernizada nos próximos anos e uma das várias obras previstas foi consignada, esta terça-feira, a duas empresas, por 31,5 milhões de euros. Esta empreitada, que deverá estar concluída em 2025, prevê a substituição da eletrificação de toda a linha e a alteração do sentido dos troços, o que permitirá reduzir o impacto de situações de perturbação causadas por avarias dos comboios ou acidentes.

Numa viagem de 40 minutos pela Linha de Cascais, do Cais do Sodré a Cascais, o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, disse que "o país finalmente acordou para a importância da ferrovia, abandonada durante décadas" e que "é incompreensível que o país tenha deixado esta linha para trás e não a tenha valorizado há mais tempo". Carlos Carreiras, presidente da Câmara de Cascais, lembrou que "temos uma linha do século passado". "Alguns dos comboios têm mais de 70 anos".