Mais um caso de Covid-19 nos Bombeiros de Cascais

Confirmado terceiro caso de Covid-19 na corporação dos Bombeiros de Cascais. Quartel continua fechado, com dois infetados lá dentro.

Os testes aos 36 elementos da corporação dos Bombeiros de Cascais para despistagem da Covid-19 deram negativo, à exceção de dois. "Um deu positivo e outro inconclusivo", avançou este domingo de manhã Rui Rama da Silva, presidente da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Cascais.

Os testes a todos os elementos foram efetuados sábado, no Centro de Congressos do Estoril, depois de terem sido confirmados os casos de infeção de dois bombeiros profissionais. A estes junta-se agora um terceiro caso. "Dois estão no quartel em isolamento e outro está em casa. Estão bem, têm apenas sintomas gripais", avança Rui Rama da Silva.

O quartel de bombeiros tem atividade suspensa desde sábado, depois de confirmados os primeiros dois casos de infeção por Covid-19. Na tarde de sábado foi limpo e desinfetado. "A nossa perspetiva é que reabra até ao final desta semana, mas estamos dependentes das indicações das orientações da autoridade local de saúde", explica Rui Rama da Silva.

O encerramento deste quartel, garante ainda, não põe em causa "os serviços de transporte dos doentes hemodialisados nem os outros". Estão agora assegurados pelos corpos de bombeiros vizinhos de Alcabideche, Estoril, Carcavelos e São Domingos de Rana e Parede. "Os quartéis vizinhos estão a tratar do assunto e não há quebras no nível de prestação de socorro e apoio aos doentes, mas temos vontade de voltar à nossa atividade assim que conseguimos", diz. "Os bombeiros repetem os testes terça-feira", informou ainda.