Mulher de 50 anos morre em acidente de mota em Cascais

Uma mulher, com cerca de 50 anos, morreu, esta tarde, na sequência de um acidente de moto em Alcabideche, freguesia do concelho de Cascais, disse à agência Lusa o oficial de dia do Comando Geral da GNR.

"Foi um acidente que ocorreu pouco antes das cinco horas da tarde em Alcabideche. Uma senhora, de cerca de 50 anos, despistou-se no seu motociclo e, infelizmente, é a vítima mortal deste despiste", afirmou.

Segundo o mesmo responsável, quando os elementos da GNR chegaram ao local a mulher já tinha morrido.

Não houve mais viaturas envolvidas no acidente, esclareceu a mesma fonte.