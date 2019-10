Idoso morre em despiste no Estoril

Ontem às 23:13 Facebook

Um dos feridos graves no despiste de uma viatura, no domingo à noite, na estrada das Corredouras, em Alapraia, em S. João do Estoril, acabou por falecer na segunda-feira no Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

Trata-se de Eduardo Esteves, 84 anos, completados em julho último, noticia o jornal digital Cascais24, segundo o qual a mulher, Maria Esteves, 64 anos, que seguia na mesma viatura, continua internada em estado grave, a lutar pela vida, no Hospital S. José.

O casal viajava numa viatura que entrou em despiste, embatendo violentamente contra o muro da Cercica.

Os dois ocupantes do veículo ficaram encarcerados.

Eduardo Esteves foi o primeiro a ser resgatado pelos Bombeiros do Estoril e a ser conduzido à urgência do Hospital de Santa Maria.

Já a mulher, Maria Esteves, depois de desencarcerada e estabilizada no local pelas equipas de socorro, numa operação que durou pouco menos de uma hora, foi transportada ao Hospital de S. José, em Lisboa.

Aparentemente, o casal regressava ao seu domicílio, na freguesia de Alcabideche quando, por motivos desconhecidos, mas que poderão ter-se ficado a dever ao piso escorregadio, devido às fortes chuvas caídas na região, o veículo no qual viajavam despistou-se contra o muro, em betão, da Cercica, adianta o Cascais24.

Nas operações de socorro estiveram na altura empenhados 16 operacionais, apoiados por 7 veículos, dos Bombeiros do Estoril, as duas VMER, uma do Hospital de Cascais e outra de São Francisco Xavier, além da Secção de Acidentes da PSP de Cascais.