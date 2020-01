Pescadores que morreram em Cascais seriam irmãos

Hoje às 17:21 Facebook

Twitter

Partilhar

São cidadãos nepaleses e, aparentemente, irmãos, com idades entre os 30 e os 40 anos, que viviam em Carcavelos, os dois pescadores lúdicos que, este domingo, ao início da tarde, encontraram a morte na Boca do Inferno, em Cascais.

A informação é avançada pelo jornal digital Cascais24.

Os corpos foram encontrados e resgatados cerca de hora e meia depois do alerta (dado às 13.45 horas) e transportados para a Marina de Cascais pela lancha da Estação Salva Vidas Rainha D. Amélia, disse Rui Pereira da Terra, comandante do Comando Local da Polícia Marítima, que coordenou as operações de busca.

Nas operações estiveram envolvidos 35 operacionais, quer da Autoridade Marítima, da PSP, dos Bombeiros de Cascais e de Alcabideche, além da Proteção Civil Municipal.