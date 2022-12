Pessoas resgatadas de casas e carros e corte de luz em Cascais

JN/Agências Hoje às 11:46 Facebook

Habitações inundadas em São Domingos de Rana, pessoas resgatadas de carros e estradas e ruas inundadas em vários pontos do concelho de Cascais, distrito de Lisboa, são as situações mais críticas relatadas pelas autoridades após a chuva forte desta madrugada.

O presidente da Câmara, Carlos Carreira, fez um ponto de situação pela manhã, na sua página oficial na rede social Facebook, indicando entre as situações mais críticas as causadas pelo alagar das zonas onde as ribeiras da Atrozela, de Caparide e Ribeira das Vinhas galgaram as margens.

Ainda na baixa da vila, houve inundações em lojas e a meio da manhã continuava cortado o trânsito desde o jardim Visconde da Luz até à fortaleza, e várias ruas na baixa - Rua dos Melros, Largo Camões, Rua das Palmeiras e Rua Valbom - continuavam intransitáveis.

Em São Domingos de Rana, Carlos Carreiras sinalizou, entre as situações mais graves, inundações na Avenida Amália Rodrigues, onde houve pessoas com dificuldade nas suas habitações, sem detalhes para já de quantas, e viaturas dentro de água com pessoas que tiveram de ser resgatadas na estrada nacional 249, entre Abóboda e Trajouce.

A subestação da Abóboda ficou inundada e foi necessário cortar a eletricidade, afetando o Aeródromo de Tires e oito bairros da freguesia.

No Estoril, o hotel Intercontinental, que se situa entre a marginal e o paredão, e também o Vila Galé relataram problemas de inundações e o Vale de Santa Rita estava intransitável.

A queda de árvores e deslizamento de terras obrigou também ao corte de vias em Alcabideche e Caparide, com as autoridades a deixarem alertas à população.

"Antes de sair de casa averigue e adote todas as medidas de autoproteção. Se utiliza a APP Waze verifique as informações disponibilizadas em tempo real no âmbito da parceria entre esta entidade e o município de Cascais", recomenda a Câmara de Cascais.

Na página oficial na Internet, o município indica que com maré a descer e a acalmia na pluviosidade, e com a ajuda dos bombeiros e da Proteção Civil, "o caudal de água que invadiu ruas e estradas começa a descer", mas nas zonas tradicionalmente sujeitas a inundações como a Baixa de Cascais, há ainda pontos críticos.