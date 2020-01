Polícia abre guerra ao transporte e despejo ilegal de entulhos em Cascais 

Hoje às 19:42 Facebook

Cerca de 60 toneladas de resíduos sem controlo foram intercetados recentemente pela Polícia Municipal de Cascais, que tem vindo a apertar o cerco ao transporte e abandono ilegal de entulhos no concelho.

A Polícia Municipal de Cascais fiscalizou nas estradas do concelho, no âmbito da campanha "Diga Não ao Abandono", em dezembro passado, 43 veículos que transportavam resíduos de demolição e de construção, noticia o jornal digital "Cascais24" esta quinta-feira. Vinte e nove das viaturas encontravam-se em situação legal, mas 14 efetuavam o transporte ilegalmente.



Pela defesa da salubridade e do ambiente, a Polícia Municipal de Cascais promete operações de fiscalização na rede viária do concelho de Cascais, visando intercetar e fiscalizar veículos que transportem, sem controlo, resíduos de demolição e de construção.

Recorde-se que, nos últimos tempos, tem vindo a agravar-se o abandono de entulhos, à margem da lei, em diferentes locais do concelho, alguns deles até junto a vias que atravessam localidades, e outros em terrenos privados sem conhecimento dos donos.