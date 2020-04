Primeira morte por Covid-19 em Cascais. Autarquia decretou luto municipal

O concelho de Cascais registou esta quarta-feira a primeira morte por Covid-10. Trata-se de um cidadão estrangeiro, idoso, ali residente, que faleceu no hospital. A Câmara Municipal de Cascais decretou um dia de luto municipal.

"Segundo informação da agência funerária que nos ligou a pedir equipamento de proteção porque a encomenda deles ainda não chegou, o óbito foi de um cidadão já de idade, que não era português mas residia aqui", adiantou ao JN o autarca Carlos Carreiras. "Decretei luto municipal e decretarei sempre que tiver conhecimento que alguém de Cascais faleceu vítima de ​​​​​​​Covid-19".

De acordo com Carlos Carreiras, aquele concelho está, em termos de infetados e óbitos, "abaixo da média nacional". "Em termos populacionais representamos cerca de 2% da população nacional e, se aplicarmos esta métrica, já deveríamos estar com quatro óbitos. Em termos de infetados também estamos abaixo da média, independentemente de termos um concelho com muitos cidadãos estrangeiros e turismo e a primeira cadeia que se registou ter surgido de um grupo de turistas", disse.