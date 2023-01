Primeiro centro comercial do país vai ser Academia de Artes

Edifício no Estoril, que na década de 40 foi procurado por monarcas europeus, é a partir de amanhã a nova casa do teatro, música e dança de Cascais

O Edifício Cruzeiro, em Cascais, o primeiro centro comercial em Portugal, datado de 1947 e que esteve vários anos ao abandono, vai ser a partir de amanhã, sábado, uma Academia de Artes, acolhendo a Escola Profissional de Teatro de Cascais, Conservatório de Música, a Companhia de Dança Paulo Ribeiro e a Orquestra de Câmara Cascais e Oeiras (OCCO).

A festa de inauguração do icónico edifício no Estoril vai decorrer amanhã, das 15 às 20 horas, e inclui atuações dos estudantes do Conservatório, da Companhia de Dança, da Escola Profissional de Teatro e da OCCO, além de Fado, Jazz e Samba nos vários espaços da nova Academia de Artes. Contará com a presença do Ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, revelou esta sexta-feira ao JN a Câmara de Cascais, que investiu oito milhões de euros na reabilitação do espaço.