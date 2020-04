Quartel desinfetado e fechado. Bombeiros de Cascais aguardam resultados de testes

Sofia Cristino Hoje às 21:06 Facebook

Os Bombeiros de Cascais fecharam este sábado devido à confirmação de pelo menos dois casos positivos de Covid-19. Os dois infetados são bombeiros profissionais, com 24 e 39 anos, e encontram-se em casa.

"Estão numa condição física razoável e sem grandes sintomas", avança Rui Rama da Silva, presidente da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Cascais. O quartel de bombeiros foi desinfetado durante a tarde e os restantes elementos da corporação já realizaram testes. Aguardam resultados, que deverão chegar na próxima madrugada.

Ainda não se sabe como terão sido infetados os dois bombeiros, mas Rui Rama da Silva arrisca uma hipótese. "Ao longo destes dias, eles contactaram com muitas outras pessoas, mas supomos que o contágio terá ocorrido através de um doente que estava infetado e, infelizmente, terá morrido no hospital. Só mais tarde viemos a saber que estava infetado", conta ao JN. "Assim que soubemos, apesar de não apresentarem sintomas, avançamos com os testes a estes dois [efetivos] e a mais quatro que tinham estado em contactado com o doente", acrescentou.

Os resultados dos testes foram conhecidos pela 1 hora deste sábado e o quartel foi encerrado uma hora depois. "Contactamos o presidente da Câmara de Cascais que garantiu a realização dos testes a 14 elementos que estavam de serviço no quartel, num posto de triagem instalado no Centro de Congressos do Estoril. Estes estão agora em isolamento dentro das instalações porque estiveram em contacto com os infetados", explica. Durante a tarde deste sábado, foram realizados mais testes aos restantes elementos da corporação, tendo sido feitos no total 36.

O quartel tem atividade suspensa até segunda-feira, "não podendo assim ser prestado qualquer auxílio". "Estamos dependentes das orientações da autoridade local de saúde. Consoante os resultados, saberemos se vamos fazer quarentena de vários dias ou não", indica Rui Rama da Silva.

O presidente da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Cascais diz que os serviços estão agora assegurados pelos corpos de bombeiros vizinhos de Alcabideche, Estoril, Carcavelos e São Domingos de Rana e Parede.