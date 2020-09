Quatro casos de infeção levam colégio St. Julian's a colocar alunos em quarentena

JN/Agências Hoje às 17:42 Facebook

Todos os alunos do 7.º ao 12.º ano do colégio St. Julian's, em Carcavelos, Cascais, vão cumprir quarentena de 14 dias, após a identificação de quatro casos positivos de covid-19 na comunidade escolar.

"Os casos positivos referem-se a dois professores e dois alunos do ensino secundário, os últimos sem qualquer ligação entre si e aos professores afetados", indicou o colégio St. Julian's, em comunicado, referindo que estes casos foram detetados durante o passado fim de semana.

Neste âmbito, como medida de prevenção e por forma a garantir a segurança de toda a comunidade escolar, "os alunos de seis anos letivos (Y8 a Y13 - o correspondente ao 7.º a 12.º ano no currículo português) e professores do ensino secundário destes anos letivos da St. Julian's School, em Carcavelos, iniciaram este domingo uma quarentena preventiva de 14 dias", avançou a escola internacional britânica em Portugal.

"Todos os alunos e professores que tiveram contacto direto com os casos confirmados irão ser testados pelo Serviço Nacional de Saúde e permanecem em isolamento profilático durante pelo menos 14 dias, mesmo que o resultado seja negativo, até que a delegada de saúde autorize o seu regresso à escola", referiu o colégio St. Julian's, assegurando que a medida de quarentena preventiva foi comunicada a toda a comunidade escolar.

A Lusa questionou sobre o número total de alunos em quarentena preventiva, mas fonte oficial desta escola internacional britânica escusou-se a avançar essa informação.

Na sequência da quarentena preventiva, todos os alunos do 7.º ao 12.º ano, das secções inglesa e portuguesa, iniciaram hoje aulas à distância, mantendo os mesmos horários definidos para as atividades presenciais.

De acordo com um'email que a direção do colégio enviou aos pais, e a que agência Lusa teve acesso, todos os alunos dos 7.º, 8.º e 9.º anos deverão ficar em casa em quarentena por terem sido detetados casos de infeção, relativos a dois professores e dois estudantes.

A direção do colégio refere que os infetados já foram contactados separadamente pelo colégio e pelas autoridades de saúde, que vão orientá-los a partir de agora, e os alunos que estão de quarentena em casa vão ter aulas à distância.

Em declarações à agência Lusa, a mãe de um aluno do 8.º ano da secção portuguesa disse estar "muito preocupada" com a situação.

"Recebemos o email no domingo a pedir que os alunos daqueles anos fiquem em casa por terem sido detetados casos de covid-19. Tentei obter mais informações junto do colégio, mas não consegui", referiu, acrescentando desconhecer quem são os infetados, pelo que os alunos não sabem se tiveram ou não contacto com eles.