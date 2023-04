Quatro jovens resgatados do mar em Carcavelos

JN Hoje às 19:49 Facebook

Quatro jovens foram resgatados, este domingo, depois de terem sido arrastados por um agueiro, na praia de Carcavelos, em Cascais.

Os elementos do Projeto "SeaWatch" e os nadadores-salvadores avistaram, cerca das 16.05 horas, quatro pessoas em dificuldades na água.

De acordo com uma nota da Autoridade Marítima Nacional (AMN) enviada às redações, uma das vítimas foi auxiliada por um elemento do Projeto "SeaWatch", tendo conseguido sair da água pelos próprios meios. Um segundo jovem foi resgatado com recurso a uma prancha de um surfista. As outras duas vítimas foram inicialmente auxiliadas por uma pequena embarcação, tendo sido resgatadas por um elemento do Projeto "SeaWatch" e pelos nadadores-salvadores.

Um dos jovens foi assistido no areal e transportado de seguida para uma unidade hospitalar. As outras três vítimas não necessitaram de assistência médica.

No local estiveram elementos do Comando-local da Polícia Marítima de Cascais e dos Bombeiros Voluntários de Carcavelos e São Domingos de Rana.