Queda de torre de comunicações faz dois feridos graves em Cascais

Dois homens sofreram ferimentos graves, na manhã desta quarta-feira, quando a torre de comunicações em que trabalhavam caiu sobre a via pública, em Alcabideche, Cascais.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa avançou ao JN que o alerta foi recebido cerca das 10.40 horas.

As duas vítimas, que estariam a trabalhar no topo da torre, sofreram ferimentos graves, de acordo com a mesma fonte, e foram transportadas ao hospital.

No local estão elementos dos Bombeiros Voluntários de Alcabideche.