Restabelecida circulação ferroviária na Linha de Cascais após atropelamento mortal

A circulação ferroviária na Linha de Cascais foi retomada pelas 23.05 horas de quarta-feira após um atropelamento na estação de São João do Estoril que resultou na morte de um jovem de 18 anos, adiantou à Lusa fonte dos bombeiros.

O alerta para o incidente foi dado pelas 21.09 horas e do atropelamento ferroviário resultou uma vítima mortal, situação que levou ao corte da via nos dois sentidos, tinha adiantado fonte do Comando Sub-regional da Grande Lisboa.

O acidente ocorreu na estação da CP - Comboios de Portugal de São João do Estoril, no concelho de Cascais, distrito de Lisboa.

O 2.º Comandante dos Bombeiros do Estoril, Bruno Carvalho, adiantou à Lusa que a vítima mortal é um jovem de 18 anos. O óbito foi declarado no local pela Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Cascais, referiu.

O maquinista, de 59 anos, foi assistido no local depois de ter entrado em choque, explicou ainda Bruno Carvalho, acrescentando que a circulação foi retomada pelas 23.05 horas.

No local estiveram elementos dos Bombeiros Voluntários do Estoril, da VMER de Cascais, da PSP e da Infraestruturas de Portugal, num total de 13 operacionais apoiados por cinco viaturas.