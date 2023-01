Cobertura de esplanada de pizzaria em Carcavelos voa e atinge uma pessoa

Sofia Cristino Hoje às 16:05, atualizado às 17:01 Facebook

A cobertura da esplanada de uma pizzaria em frente à praia de Carcavelos voou devido ao mau tempo, ao início da tarde deste domingo, quando ainda se encontravam pessoas a almoçar no estabelecimento de restauração. Atingiu uma pessoa que ia a passar.

"A cobertura da esplanada pela força do vento voou para trás para cima do telhado do edifício, dobrou como um livro", explicou ao JN Paulo Santos, comandante dos Bombeiros de Carcavelos e São Domingos de Rana.

Quando o incidente aconteceu, os clientes estavam no final da refeição e o restaurante foi logo evacuado, não se tendo registado nenhum ferido entre eles. Há registo apenas de um ferido leve, uma pessoa que ia a passar no local, que foi transportada para o Hospital de Cascais.

No local ainda se encontram, neste momento, a Proteção Civil, a PSP e 17 operacionais dos Bombeiros de Carcavelos com uma equipa especial de resgate. "Estão a desmontar a cobertura, quase peça a peça, para que não atinja mais ninguém, nem nenhum veículo ou edifício", referiu ainda Paulo Santos.