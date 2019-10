Um morto e um ferido grave em atropelamento ferroviário na linha de Cascais

Sofia Cristino Hoje às 16:29 Facebook

A circulação dos comboios da linha de Cascais esteve cortada, nos dois sentidos, a partir de São João do Estoril até ao Cais do Sodré, durante mais de uma hora devido a um atropelamento ferroviário.

O incidente, avança o Comando Distrital de Operações de Socorro de Lisboa ao JN, provocou uma vítima mortal, do sexo feminino com idade compreendida entre os 60 e os 70 anos, e um ferido grave, que foi encaminhado para o Hospital São Francisco Xavier.

No local, encontra-se a PSP e os bombeiros, com 14 operacionais apoiados por sete veículos. O alerta para a ocorrência foi dado às autoridades às 14.56 horas e a circulação normal foi reposta cerca das 16.05 horas. O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP ainda não consegue esclarecer as causas do incidente.