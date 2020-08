Velejadores relatam "ataque" de orcas sem danos entre o Cabo Espichel e Cascais

João Paulo Costa Hoje às 20:13 Facebook

O comandante da Capitania do Porto de Lisboa, Diogo Branco, confirmou na tarde desta segunda-feira que o proprietário de um veleiro português comunicou ter sido "atacado" por duas orcas no passado sábado quando o barco seguia a cerca de seis milhas da costa (cerca de 10 km) entre o Cabo Espichel e Cascais.

Diogo Branco adiantou que a embarcação, com cerca de 11 metros, terá sido atingida no casco pelas baleias, sem contudo provocar danos nos quatro tripulantes ou na embarcação que fundeou "sem problemas" na Baía da Cascais. Ainda segundo o mesmo relato, as orcas, cuja dimensão não foi especificada pelos velejadores, seguiram o veleiro durante 20 minutos.

O responsável pela Capitania contactou os responsáveis do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) e do Instituto Português do Mar e Atmosfera IPMA), concluindo "não haver qualquer risco para as embarcações, face à ausência de qualquer histórico de ataques de orcas, que nesta altura estão bastante presentes na costa portuguesa", lembra Diogo Branco.