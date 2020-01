Jovem morre atropelado por comboio em Lisboa

Hoje às 17:27 Facebook

Um jovem de 15 anos morreu, terça-feira de manhã, atropelado por um comboio que seguia em direção a Cascais, junto à estação de Belém, em Lisboa.

O acidente aconteceu quando o rapaz, juntamente com um grupo de jovens, tentou atravessar a linha ferroviária. "Para passar de Belém para a estação de comboio é preciso atravessar uma passagem aérea, que eles não devem ter utilizado. Terão tentado passar junto à linha e este jovem teve morte imediata", avança o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP.

De acordo com a mesma fonte, os restantes jovens do grupo conseguiram atravessar a linha ilesos. "Ainda não conseguimos perceber bem o que aconteceu. A vítima mortal pode ter sido a primeira ou a última a atravessar a linha. Podem não ter dado pelo comboio, ou não houve tempo", explica.

No local, estiveram sete viaturas e 24 operacionais, segundo o Regimento de Sapadores de Bombeiros de Lisboa. Os comboios ficaram cortados em ambos os sentidos (Cais do Sodré-Cascais) entre as 8h30 e as 10h, altura em que o cadáver foi removido pelo Instituto de Medicina Legal. O JN tentou apurar mais informações sobre a vítima mortal, mas sem sucesso. Apenas os bombeiros conseguiram avançar que o jovem frequentava uma escola na freguesia de Belém.