Junta de Lisboa critica realização de arraial privado

Autarquia de Santa Maria Maior diz que evento é "uma provocação" porque festividades populares são organizadas pela população.

O presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, Miguel Coelho, considerou, esta quinta-feira, a realização de arraiais na Praça do Município e em Santa Apolónia, em Lisboa, "uma provocação aos arraiais populares de Alfama". Miguel Coelho diz, na sua rede social Facebook, que os eventos, "promovidos por uma entidade privada com a cumplicidade da Câmara de Lisboa, "ocupam" o espaço e tempo de algo que estava consensualizado só ser feito pelas coletividades e população".

Os arraiais privados decorrem neste e no próximo fim de semana, na Praça do Município e no Terminal de Cruzeiros, em Santa Apolónia, respetivamente, situação que o presidente da Junta de Santa Maria Maior considera "inadmissível". "Estes senhores já têm a exclusividade na exploração económica dos bares das docas", critica na sua publicação.

A Junta emitiu ainda um comunicado no qual esclarece que a iniciativa permite que uma entidade privada possa "fazer concorrência às coletividades e às pessoas dos verdadeiros bairros populares, desvirtuando uma tradição secular e abastardando festejos que têm um cariz e uma autenticidade que importa acarinhar e preservar".

Condenando a decisão da câmara de autorizar estes arraias, a autarquia local diz ainda que "nunca licenciou arraiais fora do seu espaço natural e tradicional e muito menos em áreas do território que, pela sua monumentalidade e dignidade arquitetónica e institucional, deverão ser utilizadas para outras funções".

"Duração curta"

A Câmara de Lisboa, em resposta à Lusa, disse que "o arraial decorre dentro do cumprimento das condições aplicáveis, designadamente de ocupação de espaço público e licença de ruído, bem como de higiene e segurança". O gabinete do presidente da autarquia, Carlos Moedas, diz ainda que este evento pretende manifestar-se como "um apoio e regresso às festas da cidade, daí que tenha uma duração curta".

PUB

"Os arraiais populares nos bairros históricos e outras zonas da cidade têm, na sua maioria, a duração do mês de junho, sendo que o arraial na Praça do Município terá a duração de apenas quatro dias, respeitando a tradição de arraiais da cidade", refere ainda o município.