Pancadaria entre padre e fiéis em Lisboa obriga a chamar a polícia

Sofia Cristino Hoje às 21:10

Desentendimentos entre a Real Irmandade de Nossa Senhora da Quietação e o padre António Borges, na Igreja das Flamengas, em Lisboa, acabaram em agressões entre fiéis e pároco, esta segunda-feira. A contenda obrigou a intervenção policial e as idosas acabaram a rezar o terço na rua.

O capelão diz que apenas perguntou à associação de fiéis católicos o que ia fazer naquela noite e que os representantes se recusaram a responder. A Irmandade defende que esta igreja, sob a qual tem responsabilidade pois gere o seu património material, não é do Patriarcado e não têm de dar conhecimento ao pároco das suas atividades.

Eunice Costa, presidente da direção da Real Irmandade, conta que os fiéis se preparavam para rezar o terço, como acontece todas as segundas-feiras, quando o padre pediu as chaves do sacrário ao Juiz da Irmandade.