Trabalhadores do hospital da Cruz Vermelha em protesto

Reclamam manutenção da contratação coletiva. Unidade argumenta que esta é antiquada.

Trabalhadores do Hospital da Cruz Vermelha, em Lisboa, concentraram-se, ontem, à entrada da instituição, em protesto contra a decisão da administração de deixar de reger-se pelo Acordo de Empresa (contratação coletiva), em vigor desde 2003. Segundo afirmam, com o fim do contrato deixam de receber horas extra e de progredir na carreira pelo tempo de serviço. A administração garante que a caducidade do acordo não implica perda dos direitos "mais impactantes", como os de natureza retributiva, e diz que contratação coletiva é "desusada".

Rui Marroni, do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, explicou ao JN que a administração do hospital, nomeada em dezembro de 2020 pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, "decidiu unilateralmente que o Acordo de Empresa tinha caducado em agosto de 2017" e deixou de o aplicar em outubro do ano passado. Marroni defende que a administração tomou uma decisão "ao arrepio da lei", uma vez que, em março de 2021, o governo suspendeu por dois anos a caducidade das convenções coletivas.

Segundo o sindicalista, com o término do contrato coletivo "o valor que estava a ser pago pelas noites e fins de semana reduz em 200 a 300 euros, perdendo-se 25% a 30% da remuneração". Estão ainda em causa "as progressões e mudança de escalão, com a qual a administração pretende acabar" e "os descansos compensatórios". O protesto foi organizado também pelos sindicatos da Hotelaria do Sul e dos Profissionais de Farmácia e Paramédicos, em representação dos auxiliares e administrativos e dos técnicos de saúde.

Processo negocial

A administração do Hospital da Cruz Vermelha diz que denunciou o contrato coletivo em 2016, ao qual se seguiu "um longo processo negocial com os sindicatos", mas não chegaram a consenso. Explica ainda que a caducidade do acordo "visou colocar o hospital no mesmo patamar da hospitalização privada, sem se encontrar sujeito a uma contratação coletiva claramente desusada e desajustada da realidade do mercado". A instituição vai agora aplicar os Instrumentos de Regulamentação Coletiva do Trabalho acordados com a Associação Portuguesa da Hospitalização Privada.