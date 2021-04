1º de maio: Festa na Alameda sem limite de pessoas

Hermana Cruz Hoje às 13:16 Facebook

CGTP-IN garante que vai cumprir todas as normas de saúde pública. Pandemia afasta UGT da rua, pelo segundo ano consecutivo.

Sem limite de participantes na Alameda e com dois desfiles, em Lisboa, mais 26 no resto do pais. É assim que a CGTP-IN vai assinalar, sábado, o Dia do Trabalhador. A Intersindical garante, contudo, que todas as normas de saúde pública serão cumpridas, embora não tenha pedido parecer à Direção-Geral da Saúde (DGS). Já a UGT afastou-se da rua, pelo segundo ano consecutivo, e promove uma conferência online.

Na quinta-feira, a CGTP-IN ainda não sabia quantos autocarros vão rumar do distrito de Setúbal a Lisboa, onde serão promovidos dois desfiles.