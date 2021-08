Catorze feridos em colisão entre autocarro e veículo de limpeza da Câmara de Lisboa

JN Hoje às 00:01, atualizado às 00:56 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma colisão entre um autocarro e um veículo de limpeza da Câmara de Lisboa provocou, esta quarta-feira à noite, 14 feridos, no Lumiar.

O acidente, que envolveu um autocarro e uma viatura de limpeza da Câmara de Lisboa, aconteceu na Avenida Padre Cruz, na zona do Lumiar, cerca das 22.40 horas, confirmou ao JN o Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa.

De acordo com o Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP, o condutor do pesado de passageiros e o motorista do veículo da Câmara são duas das 14 vítimas, todas sem gravidade, das quais 13 foram transportados para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, e uma para o Hospital Beatriz Ângelo, em Loures.

Por volta da 1 hora de quinta-feira, segundo a informação disponível no site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEP), ainda se encontravam 36 operacionais e 12 viaturas no local.