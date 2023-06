364 mil excessos de velocidade dão 4,5 milhões de euros num ano à Câmara de Lisboa

Sofia Cristino Hoje às 12:13 Facebook

Avenida Lusíada lidera com mais de 60 mil infrações detetadas pelos novos radares. Um condutor foi apanhado a 240 km/h.

Um ano depois da Câmara de Lisboa ter instalado 41 novos radares de controlo de velocidade, em várias avenidas da capital, foram cometidas perto de 364 mil (363942) infrações e a Autarquia arrecadou 4,5 milhões de euros com as multas. A Avenida Lusíada, com 60588 infrações num ano, é aquela onde mais se infringe a lei, dados que não surpreendem o presidente da Prevenção Rodoviária Portuguesa.

"Entre 1 de junho de 2022 e 23 de maio deste ano, foram cometidas 363942 infrações, em Lisboa, e o valor da receita para a Câmara de Lisboa foi de 4,5 milhões de euros", segundo dados enviados ao JN pelo município.