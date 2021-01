A mulher tem cancro e o filho é autista. Nuno está a pedir ajuda para montar um negócio e ajudar a família

Hoje às 12:22 Facebook

Nuno Colaço é o único sustento da família e só quer trabalhar. O plano é abrir um take-away tailandês, em Lisboa, mas faltam-lhe os recursos. Por isso, deu a cara e criou uma campanha de angariação de fundos.

Quando as pessoas vivem "momentos difíceis como o nosso, desistir não é sequer uma opção". A convicção é de Nuno Colaço, 49, um lisboeta que decidiu arriscar tudo numa campanha de angariação de fundos para abrir o seu espaço de take-away tailandês e poder sustentar a família.

Nuno viu a "vida acontecer" quando, há cerca de três anos, ele e a mulher Marisa, 38, receberam o diagnóstico de autismo do filho Frederico, hoje com seis. Pouco tempo depois, no verão de 2019, é Marisa quem recebe a pior notícia: cancro da mama em grau 4. Com a família em primeiro lugar, Nuno deixou de lado o trabalho em marketing para se dedicar exclusivamente a cuidar de ambos.

