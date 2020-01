Rogério Matos Hoje às 11:07 Facebook

Twitter

Partilhar

Um acidente com cinco veículos, dos quais uma ambulância, no tabuleiro da Ponte 25 de Abril entre Almada e Lisboa provocou esta manhã de terça feira cinco feridos leves e condicionou o trânsito, que chegou ter filas de vários quilómetros.

De acordo com fonte da proteção civil, a ambulância da corporação de Cacilhas deslocava-se para um despiste com um ferido em Alcântara, à saída da ponte, quando se deu o acidente. Nenhum dos ocupantes da ambulância sofreu ferimentos. Os cinco feridos, ocupantes dos restantes quatro veículos envolvidos, foram transportados para o Hospital São Francisco Xavier.

O alerta foi dado às 7.56 horas e ao local acorreram os bombeiros da Trafaria, com quatro viaturas e onze operacionais, bem como uma ambulância do INEM de Almada e a PSP. Perto das 10.30 horas, o acidente encontrava-se em fase de resolução, mas o trânsito ainda se fazia de forma condicionada, enquanto decorriam os trabalhos de remoção de destroços da via.