Acidente com quatro feridos corta trânsito na Avenida da Índia em Lisboa

O trânsito na Avenida da Índia, em Alcântara, está cortado nos dois sentidos devido a um acidente entre três viaturas.

O acidente aconteceu pelas 17.06 horas, na Avenida da Índia, em frente ao Lx Factory, no sentido Lisboa-Cascais, e as vítimas estão neste momento a ser assistidas no local, avançou fonte da PSP ao JN.

Do acidente resultaram quatro feridos ligeiros, três mulheres e um homem, com aproximadamente 40 anos, que serão transportados para o Hospital São Francisco Xavier, informa ainda o INEM.

No local está uma viatura médica, uma ambulância de suporte imediato de vida, uma moto de emergência médica, três ambulâncias de emergência médica do INEM e uma viatura da PSP.