A circulação rodoviária estava condicionada a uma via no Eixo Norte-Sul, próximo da saída para Telheiras, Lisboa, devido a um acidente que envolveu quatro viaturas.

Fonte da Divisão de Trânsito da PSP disse à agência Lusa que as quatro viaturas acidentadas ainda se encontravam no local às 8.15 horas, levando a que o trânsito no Eixo Norte-Sul, sentido sul-norte, estivesse limitado a uma via de circulação.

O acidente ocorreu perto das 7 horas.