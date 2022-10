JN Ontem às 21:27 Facebook

Um acidente entre dois veículos ligeiros, na A2, provocou nesta sexta-feira quatro feridos leves e um grave, que foi transportado para o Hospital de São José, em Lisboa.

O sinistro, que ocorreu perto das 19.30 horas, sucedeu no sentido Sul-Norte, ao quilómetro 34, perto de Palmela. No local, estão ainda nove veículos e 18 operacionais, dos Bombeiros de Palmela, do INEM, da Brisa e da GNR