"Acordei e a água estava quase a chegar à cama"

Em Alcântara, na Rua Rodrigues Faria, moradores e comerciantes estavam muito abalados esta manhã de terça-feira. Garantem que o nível da água nunca subiu tanto como nesta madrugada

"Estou aqui há 30 anos e nunca tinha visto tal coisa. Foi muito pior que a semana passada. Pusemos uma chapa na porta para a água não entrar e mesmo assim arrebentou com isto tudo ", lamentou Domingos Pereira, proprietário do café Golfinho.

Moradores estavam a dormir quando foram surpreendidos pela chuva intensa. "Acordei com o barulho da água a entrar pela porta . A água estava quase a chegar à cama. Fiquei muito assustada" , diz, ainda muito consternada e em lágrimas Beatriz Dias, 20 anos, estudante numa escola de atores , que vive sozinha em Lisboa e não tem ainda onde dormir esta noite. "Felizmente vi logo os bombeiros que estavam a resgatar as pessoas e levaram-me para a junta. Agora estou a tentar ver se durma em casa de colegas", conta a jovem, que só teve tempo de agarrar no computador e na mochila com objetos pessoais.

Bombeiros estão neste momento no local a retirar a água das casas e estabelecimentos comerciais.