Adeptos de Benfica e F. C. Porto sem metro para ir ao estádio

O Metropolitano de Lisboa anunciou, esta sexta-feira, o encerramento do serviço da Linha Azul no fim de semana da Páscoa. O primeiro dia será na sexta-feira, dia em que se realiza o jogo entre o Benfica e o Futebol Clube do Porto, a contar para a Liga de futebol, no Estádio da Luz, que é servido precisamente por aquela linha.

O anunciado corte entre 7 e 10 de abril da circulação na linha Azul da rede do Metropolitano de Lisboa impede assim que os adeptos utilizem aquele transporte para assistirem ao jogo. Ora, o Metro é tradicionalmente o transporte mais rápido e mais procurado por quem assiste aos jogos no Estádio da Luz (servido pelas estações de Alto dos Moinhos e Colégio Militar.

Esta interrupção pode afetar ainda mais os adeptos que pretendam viajar de comboio a partir do Norte, uma vez que a Linha Azul liga diretamente a Estação de Santa Apolónia ao Estádio da Luz.

"Entre 7 e 10 de abril a circulação na linha Azul da rede do Metropolitano de Lisboa estará interrompida para a realização de um conjunto de intervenções planeadas que se destinam à instalação de um novo sistema de sinalização e controlo de comboios Communications-Based Train Control (CBTC)", informa o Metro de Lisboa, em comunicado.

Vai ser catastrófico. Todas as atividades dependem do turismo nesta quadra. Esta decisão foi tomada por quem não pensa

A medida está também a ser fortemente contestada pelos comerciantes do centro da cidade.

"A altura escolhida, um período crucial para as atividades económicas, é péssima. Vai ser catastrófico. Todas as atividades dependem do turismo nesta quadra. Esta decisão foi tomada por quem não pensa", criticou ao JN Vasco Mello, vice-presidente Associação de Dinamização da Baixa Pombalina (ADBP).

Em comunicado enviado às redações, aquela associação destaca a contradição entre os apelos do Governo e outras entidades públicas para a "necessidade da utilização dos transportes públicos em detrimento do transporte individual" e o encerramento de "uma das principais linhas de transporte público pesado", especialmente num fim de semana tão movimentado até pela afluência de turistas.

Para os comerciantes, a medida "só poderá incentivar a utilização do transporte individual, com as demais consequências para a cidade e para os seus cidadãos".

O documento termina com o pedido de reversão da decisão. "A ADBP apela a que não seja efetuado o encerramento da linha azul durante este período, evitando-se assim prejuízos incalculáveis para as atividades económicas no centro histórico da cidade de Lisboa". lê-se.