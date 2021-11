Advogado António Serra Lopes morre aos 87 anos

JN/Agências Hoje às 13:37 Facebook

O advogado António Serra Lopes morreu esta sexta-feira, aos 87 anos, segundo um comunicado divulgado hoje pela Ordem dos Advogados (OA), que adianta que o velório decorre esta tarde, pelas 16.30, na Igreja da Ressurreição, em Alvide, Cascais.

Nascido em 1934, em Lisboa, António Serra Lopes concluiu a licenciatura na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa em 1958 e inscreveu-se como advogado quatro anos depois, tendo exercido advocacia na comarca de Lisboa. Fez ainda o curso de Direito Comparado na Faculdade Internacional de Direito Comparado de Estrasburgo (1967).

António Serra Lopes era casado com a também advogada e primeira mulher bastonária da OA, Maria de Jesus Serra Lopes. Durante a sua carreira viveu ainda no Brasil, onde esteve inscrito na respetiva ordem profissional a partir de 1975, e exerceu no escritório "Gouvea Vieira, José Nabuco & Associados", no Rio de Janeiro, entre 1975 e 1980.

"O Senhor Bastonário, Prof. Doutor Luís Menezes Leitão, e o Conselho Geral manifestam o seu mais profundo pesar pelo falecimento do nosso Ilustre Colega, Dr. António Serra Lopes, e apresentam sentidas condolências à Senhora Bastonária Maria de Jesus Serra Lopes e restante Família", pode ler-se na nota da OA.

A encomendação - cerimónia conduzida por um padre, mas sem missa - está marcada para este domingo, às 12.30 horas.